Stefano Stefanini (*)

NewTuscia – VITERBO – Ci ha colto di sorpresa e ci ha profondamente addolorato la notizia della scomparsa di don Remo Giardini, per 37 anni parroco di Gallese

Don Remo Giardini era nato a Orte il 30 agosto 1951 ed e’ stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1977 per imposizione delle mani del vescovo diocesano mons. Marcello Rosina.

In questo momento vorrei ricordare quella celebrazione dell’ordinazione sacerdotale di don Remo, a cui partecipai, nella chiesa di Sant’Antonio in Orte Scalo.

Infatti Remo Giardini ha trascorso la sua giovinezza ad Orte Scalo, suo padre era ferroviere e sua madre casalinga, alla celebrazione di ordinazione di Remo commossi e orgogliosi di vedere loro figlio consacrato al servizio dei fratelli.

Durante la celebrazione, partecipata e commossa – non era usuale vedere un giovane di 26 anni ricevere l’Ordine sacerdotale per dedicarsi interamente al servizio della comunità ecclesiale locale – tra gli altri canti fu eseguito “Esci dalla tua terra ( Abramo) e va dove ti mostrerò “.

Una strofa di questo canto che sarà riecheggiato nella memoria di don Remo ed oggi lo accompagnerà, ne siamo certi, al cospetto del suo e nostro Signore :

“Le reti sulla spiaggia abbandonate, le han lasciate i pescatori, son partiti con Gesù.

Quello, ne lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da’ ?

Il centuplo quaggiù e l’Eternita’. Parola di Gesù !

Partire con la fede nel Signore, con l’amore aperto a tutti può cambiare l’umanità.

Quello che la sci tu lo conosci, quello che porti vale di più, andate e predicate il mio Vangelo. Parola di Gesù !

Come ci ha ricordato il diacono Giancarlo Palazzi, collega direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Civita Castellana, mons. Remo dal 1986 era parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta in Gallese.

Inoltre per quarant’anni e’stato vicino ai ragazzi nell’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie e superiori.

La Basilica di San Famiano in Gallese in Teverina

Anch’io, come tanti fedeli e amici, lo ricordo appassionato cicerone, come guida nell’ itinerario di visita presso l’antico santuario di San Famiano, di cui descriveva i caratteri salienti dell’apostolato di monaco eremita dedito alla meditazione, ai pellegrinaggi e alla carità verso i poveri, oltre agli elementi storici e artistici della Basilica risalente al 1200.

Al ministero di parroco, insegnante e animatore di giovani della cittadina, Don Remo per molti anni ha associato l’impegno di assistente diocesano dell’Unitalsi e attualmente era Delegato del Vescovo per il tempo libero, sport e turismo.

Don Giardini ha collaborato alla pagina diocesana di “Avvenire-Lazio7”, che ha arricchito in particolare con i suoi scritti sul “pellegrinaggio come icona di una chiesa sinodale”.

Essendo custode del santuario di San Famiano patrono di Gallese, meta di numerose visite di fedeli, don Remo l’11 giugno 2023 cosi’ descriveva il cammino sinodale:

“Papa Francesco ci chiede di parlare il linguaggio della gente desiderosa di camminare insieme verso la costruzione della fraternità universale. Sarà importante che il pellegrino, susciti domande significative e s’intrattenga con quella comunità che sente ormai il bisogno urgente di abbattere i muri della indifferenza e costruire ponti di salvezza e di vita buona. La Chiesa in questo cammino sinodale non cerca nuove strade, ma di continuare il cammino, con nuove motivazioni, sulla via segnata da Cristo, presente nei luoghi più remoti”.

Questo e’ il suo testamento spirituale, la sintesi del suo servizio ministeriale come parroco della comunità religiosa e civile di Gallese, alla comunità diocesana che si stringerà al vescovo diocesano mons. Marco Salvi nella celebrazione del commiato a don Remo.

Grazie don Remo della tua testimonianza di Fede!

(*) Consigliere Unione Cattolica Stampa Italiana Lazio