NewTuscia – VITERBO – Luna park in via San Paolo, in corso l’installazione di un attraversamento pedonale rialzato, amovibile, in gomma.

“Come anticipato nei giorni scorsi – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – per garantire una maggiore sicurezza a ragazzi e famiglie che si recheranno al luna park, collocato nell’area esterna di Valle Faul, si sta provvedendo al posizionamento dell’attraversamento rialzato in gomma. Si tratta di un intervento provvisorio – prosegue la sindaca Frontini – collegato alla presenza delle giostre, che anticipa un più ampio progetto riguardante la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali cittadini, per il quale abbiamo appositamente stanziato delle risorse economiche, in fase di assestamento, e che prevede la realizzazione di una serie di attraversamenti rialzati. I primi interventi vedranno la luce entro il 2023.

Tra le zone interessate troviamo viale Fiume, strada Bagni, strada Teverina, il tratto di competenza comunale della Cassia Cimina, le frazioni Tobia e Grotte Santo Stefano, i quartieri Carmine e Santa Barbara, e, per l’appunto, via San Paolo. Nello specifico – precisa Frontini – l’attraversamento pedonale provvisorio in gomma, che nel periodo del luna park coprirà la larghezza di via San paolo e garantirà il rallentamento dei veicoli, sarà successivamente sostituito da quello definitivo in asfalto. L’attraversamento in gomma, quello attuale per capirci, potrà essere riutilizzato in altre zone del territorio comunale che richiedano un intervento di tipo provvisorio.

Di pari passo – aggiunge e conclude la sindaca – lavoreremo per integrare tali attraversamenti rialzati con altri tipi di infrastrutture, come ad esempio gli attraversamenti per non vedenti”.