NewTuscia – BOLSENA – “In cammino verso Roma lungo la Via Francigena – tra sogno e realtà” è il titolo del libro scritto da Flavia Bronchini, Alessandra Croci e Chiara Porcari, che sarà presentato (ingresso gratuito) il 24 agosto, alle 18, alla casa per ferie delle Suore Santissimo Sacramento di Bolsena, al civico 14 di piazza Santa Cristina, per la rassegna “Un’estate di libri”. Accomunate dall’amore per la via Francigena, le tre autrici, due insegnanti e un medico, nel libro edito da La Via Francigena in Tuscia (Viterbo, 2021) costruiscono un percorso tra storia e leggenda, con personaggi che accompagnano il lettore, sottoforma di fiaba illustrata a modo di fumetto, alla scoperta dell’antica strada dei pellegrini che porta a Roma.

Protagonisti Sigerico, il vescovo di Canterbury autore della più antica descrizione delle tappe del cammino da Roma fino in Inghilterra, e due bambini, Leone e Giorgia, vissuti in epoche diverse ma accomunati da medesimi sogni. Insieme attraversano la Tuscia, da Viterbo alla Capitale, scoprendo “che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”. La rassegna “Un’estate di libri” è organizzata dalla Pro loco Bolsena, con il patrocinio del Centro Sviluppo Bolsena e il Lago.