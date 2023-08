Un’opportunità per le operatrici ed operatori del territorio di esporre gratuitamente il proprio materiale informativo e promozionale del territorio all’interno dell’ampio stand camerale allestito nell’ambito dell’evento enogastronomico che si svolgerà a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre

NewTuscia VITERBO – Sarà possibile entro il prossimo 29 agosto fornire materiale informativo e promozionale del territorio reatino e viterbese di tipo cartaceo o informatico all’Azienda Speciale Centro Italia che lo esporrà all’interno dell’ampio stand con cui la Camera di Commercio Rieti Viterbo e la sua Azienda speciali saranno presenti alla Fiera Mondiale del Peperoncino che si svolgerà a Rieti da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre 2023.

Un’occasione importante per le operatrici e gli operatori economici del settore turistico, ricettivo ed enogastronomico per potersi far conoscere in occasione di questo importante appuntamento gastronomico per appassionati, gourmet e curiosi di rilevanza internazionale che fa registrare oltre 150.000 visitatori l’anno e che vede nuovamente l’Ente camerale e l’Azienda speciale Centro Italia in prima linea nella promozione del territorio e delle sue eccellenze al fine di sostenere il settore turistico.

Gli operatori interessati possono fornire il materiale all’Azienda Speciale Centro Italia, presso la sede di Rieti in Via Paolo Borsellino n.16 oppure presso la sede camerale di Viterbo Via F.lli Rosselli n. 4.

L’avviso è pubblicato al link https://www.aziendacentroitalia.it/avviso-materiale-promozionale-xii-fiera-mondiale-del-peperoncino-30-agosto-2023-3-settembre-2023/

Per ogni informazione è possibile contattare l’Azienda Speciale della Camera di Commercio scrivendo alla mail promozione@aziendacentroitalia.it.