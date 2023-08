NewTuscia – VALENTANO – Questa mattina la squadra del distaccamento di Gradoli è intervenuta a Valentano in via della Villa per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto, all’interno di una proprietà privata, due imbarcazioni e tre carrelli oltre ad un piccolo rimessaggio. È stata messa in sicurezza una seconda struttura che conteneva suppellettili da giardino.

Sempre stamattina altro intervento nel comune di Graffignano in località Litigata per un incendio sempre di sterpaglie ed un crinale difficile da raggiungere a piedi. Sul posto la squadra boschiva da Viterbo ed il direttore alle operazioni di spegnimento che ha richiesto l’utilizzo di un elicottero della flotta regionale. Sul posto anche due squadre della Protezione civile ed i carabinieri forestali.

Nel primo pomeriggio, invece, a Canino in località Pidocchio, intervento della squadra dei vigili del fuoco di Gradoli per incendio più vasto per 2 ettari di sterpaglie e 3 ettari di colture. Sul posto anche 3 squadre di protezione civile. Presenti anche i carabinieri forestali.