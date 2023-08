NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Comune di Acquapendente, Pro Loco ed Associazione Teatro Boni hanno presentato ufficialmente il programma “Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana” in programma da Giovedì 24 a Domenica 27 Agosto.

Giovedì alle ore 17.30 presso il Teatro Boni presentazione della mostra “Altre strade: paesaggi in dissoluzione” e del video “Terra sola: vagando per le campagne di Trevinano” di Adio Provvedi a cura di Martina Biancarini. Alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco inaugurazione mostra fotografica a cura di Marco Branchi. Alle ore 18.30 presso il Teatro Boni presentazione del libro “Rama de Rosa e fronna dei fior”. Alle ore 21.00 spettacolo itinerante per le vie cittadine della compagnia delle lavandaie della Tuscia. Alle ore 21.30 arrivo di contadini in Piazza Girolamo Fabrizio e realizzazione dei “cordelli”.

Alle 21.30 si balla con Claudio e Laura. Venerdì alle ore 09.00 dalla Cattedrale del Santo Sepolcro escursione guidata per il casale Felceto – Casa delle Tradizioni Contadine. Alle ore 18.00 presso la sala Chico Mendes conferenza l’evoluzione naturale del territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno incontro di divulgazione. Alle ore 18.30 presso il Teatro Boni “Occhi sulla luna” con il Professor Graziano Dominici a cura di astron Nuova Pegasus APS. Alle ore 21.30 per le vie cittadine il matrimonio contadino con banchetto nuziale presso la Fonte della Rugarella. Alle ore 21.30 in Piazza della Costituente “Canti sulla luna” coro polifonico di San Lorenzo Nuovo diretto da Francesca Araceli. Alle ore 21.30 in Piazza Girolamo Fabrizio concerto misticanti popolari. Alle ore 21.30 in Biblioteca Comunale “La civiltà contadina nei testi di Annulli Editori” con G.Breccola, S.Greco, E.Prudenzi, A.Quattranni.

Alle ore 22.430 in Piazza della Costituente “Guarda che luna” la luna vista dal telescopio con Andrea Vagni. Sabato 26 alle ore 09.00 dalla Cattedrale del Santo Sepolcro escursione guidata per il Casale Felceto – Casa delle Tradizioni Contadine. Alle ore 18.30 presso il Teatro Boni presentazione libro “Piccolo almanacco dei grani antichi”. Alle ore 19.00 per le vie cittadine sfilata delle vacche maremmane con l’aratro. Alle ore 19.00 presso la Fonte della Rugarella antichi mestieri nell’aia. Alle ore 21.00 in Piazza della Costituente “Uno nessuno centomila cantastorie” con Ivana. Alle ore 21.30 in Piazza Girolamo Fabrizio Enrico Capuano e le tamurriata rock premiati a Montreal come migliore vand rock-folk italiana.

Domenica 27 alle ore 18.30 presso il Teatro Boni spettacolo “Dormono, dormono sulla collina” Compagnia giro di sguardi. Alle ore 19.00 alla Fonte della Rugarella antichi mestieri nell’aia. Alle ore 21.00 in Piazza Girolamo Fabrizio musica popolare con le “Tusciammanate”. Alle ore 21.00 in Piazza della Costituente proiezioni “Immagini del mondo contadino”. Due le mostre permanenti: Biblioteca comunale (Omaggio a Carlo Collodi) e Teatro Boni (Il paesaggio ai tre confini). Nei quattro giorni a partire dalle ore 19.00 per le vie cittadine stand enogastronomici, musica itinerante e stornelli con i moto folk, esposizione attrezzi e dimostrazioni artigiane, fisarmonica in Via Marconi, mercatino dell’ingegno e dei prodotti tipici e delle officine Kairos. (si allega fotografia casale Felceto).