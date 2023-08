NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Le dimissioni dell’assessore Corniglia erano Oramai il “segreto di Pulcinella”.

Inappropriate le rassicurazioni della Sindaca Socciarelli con l’apparente “va tutto bene” quando la sua

giunta ha perso palesemente dei pezzi.

Ad un anno dalle elezioni amministrative di Montalto oggi i cittadini hanno avuto l’amara contezza sui veri

problemi in cui versa questa amministrazione.

Atto non di poca forza e coraggio politico quello dell’assessore Corniglia che, seppur dimessosi dalla carica

istituzionale ricoperta è palesemente entrato in opposizione parlando addirittura di disequilibrio politico

della maggioranza. Un’affermazione importante sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza magari in

consiglio comunale, sede istituzionale per un confronto politico.

È sotto gli occhi di tutti che il nostro paese sta vivendo una difficile situazione su tanti fronti, dal degrado

del territorio all’ingresso in Talete, frutto di una gestione politico-amministrativa superficiale e priva di

confronto.

Non è per fare polemica, ma per risollevare le sorti del paese non serve una giunta litigiosa rappresentata

da una maggioranza già in disaccordo, ma una giunta unita che lavori fianco a fianco nell’interesse del

territorio e del bene.

Attendiamo gli sviluppi della situazione politica locale.

Daniela Scatolini

Coordinatrice Udc Montalto di Castro e Pescia Romana