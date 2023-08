NewTuscia – VITERBO – Ho letto con stupore l’intervento “fuori dal coro” del dott. Roberto Talotta, che ha elogiato e anche incoraggiato la mia iniziativa di presidio alla Rotonda adiacente il Cimitero di S. Lazzaro. Caro Talotta grazie di cuore, con questo comunicato lei ha dimostrato che a Viterbo c’è ancora qualcuno che ha il coraggio delle sue idee.

Ho condiviso nel mio gruppo Fb “TUSCIAONLINE” gli articoli dei giornali che hanno pubblicato il suo intervento. In un agosto avaro di notizie, la sua lettera è certamente da prima pagina. La mia iniziativa trova ogni giorno di più, il consenso di migliaia di automobilisti che mi applaudono, e mi incoraggiano dal vivo, e mi fotografano anche.

Il mio obiettivo primario è quello di costringere il Comune ad applicare tutte le modifiche alla viabilità di quel tratto della Cassia Nord, che consentano di evitare per il futuro code e ingorghi. Lei caro dott. Roberto Talotta, la pensa come me ed ha avuto il coraggio di scriverlo. Questa sua iniziativa le rende molto merito, e la eleva al di sopra di tanti altri che la pensano come lei, ma non hanno il coraggio di manifestarlo apertamente.

Per quello che mi riguarda, io andrò avanti ad oltranza finché non saranno adottate misure valide che scioglieranno quel nodo. Su Strada Acquabianca arrivai a 100 presidi, prima della firma del decreto di inizio lavori, da parte del presidente della Provincia Alessandro Romoli; qui sono giunto al 48.mo presidio e vado avanti in attesa che qualcuno in Comune si metta al lavoro, per risolvere questo problema che appesantisce la vita di migliaia di cittadini tutti i giorni.

E adesso con il prezzo dei carburanti alle stelle, colpisce pesantemente anche le tasche. Caro dott. Roberto Talotta la ringrazio ancora!