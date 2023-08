NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata del 19 agosto Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità

Giudiziaria un trentunenne viterbese

per il furto di un cellulare in un

negozio di articoli per la casa del centro storico; parallelamente anche un quarantaduenne campano è stato denunciato per la ricettazione di cellulare sottratto in bar non lontano.

In entrambi i casi i telefoni erano stati lasciati momentaneamente su arredi dei

locali, per essere poi rapidamente trafugati.

Carabinieri della

Sezione Radiomobile in pattuglia, supportati dai colleghi della

Questura, li hanno

fermati e perquisiti in piazza Martiri D’Ungheria,

trovandoli in possesso dei telefoni rubati. Gli accertamenti sono

stati confortati da apparati di videosorveglianza della zona. La

refurtiva sotto sequestro è stata affidata ai proprietari.