NewTuscia – VITERBO – Nella serata del 17 agosto nel quartiere San Faustino, Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventinovenne gambiano.

Militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno fermato e perquisito in via

Lucchi, trovandolo in possesso di 15 involucri di cellophane contenenti circa 16 grammi di hashish.

Successiva perquisizione in

abitazione ha permesso l’ulteriore rinvenimento di materiale

ritenuto utile al taglio e al confezionamento della sostanza illecita. I

reperti sono stati posti sotto sequestro.