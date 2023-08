NewTuscia – CAPODIMONTE – Successo, oggi, per “Capodimonte in canoa”, la passeggiata in dragon boat e canoe al seguito sulle acque del lago di Bolsena nel comune di Capodimonte. Tutto ha racchiuso in sé i valori positivi di ambiente, inclusione, socialità, sport, cont aminazione culturale.

L’evento è stato organizzata dal Club nautico di Capodimonte insieme a Etruria dragon ed Elliott dragon.

Si è trattato di una giornata che ha visto impegnati gli amanti della pagaia in un percorso lungo 16 km per i più allenati e uno più corto di 6 km per i meno…in forma.

Francesco Gerunzi, presidente del Club nautico di Capodimonte, spiega che “questa manifestazione é una delle ultime a conclusione di questa estate che si concluderà il giorno dopo con una regata velica. In sede di organizzazione volevamo dedicarla a qualcosa…e pensandoci bene il percorso che faremo disegnerà un cuore intorno alle isole…e dunque va dedicata a chi ama il lago…a chi rispetta l’ambiente e a coloro che credono nell’amicizia tra i popoli e anche alla pace. Ringrazio il comune di Capodimonte che ci ha dato il patrocinio intuendo la genuinità della nostra manifestazione…un saluto a tutti”.