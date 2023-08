NewTuscia – ORTE – Tragedia ieri ad Orte, i carabinieri e i sanitari del 118 hanno fatto una macabra scoperta in via della Ricostruzione.

Allertati dai vicini di casa che sentivano provenire dall’appartamento dell’uomo uno strano odore, ne hanno trovato il corpo senza vita.

Il corpo del 73enne, Gianluigi Biondi, era già in stato di decomposizione, per cui i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento la salma si trova alla camera mortuaria di Orte in attesa di riuscire a contattare qualche familiare.