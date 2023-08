NewTuscia – TARQUINIA – Il Festival Summer HOLI si riconferma l’evento dell’estate tarquiniese e il beach party più grande del litorale laziale.

Coreografie spettacolari, giochi di luce, divertimento, colori e un flusso continuo di gente nelle 12 ore di musica no stop, sono la cartolina dell’edizione 2023 della manifestazione targata Sottosuono Eventgroup, che si è svolta il 13 agosto nella spiaggia libera di piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido. Considerevole l’incremento del pubblico rispetto allo scorso anno, con il festival diventato oramai un evento dalla forte valenza turistica, in grado di richiamare persone provenienti da varie città come Perugia, Firenze, Viterbo e Roma, nonché dai comuni del comprensorio, e di creare un notevole indotto economico per le attività commerciali e ristorative.

“Un bellissimo colpo d’occhio – affermano Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi, ideatori e organizzatori dell’evento -. La spiaggia piena di persone di ogni età, giovani e adulti, che si sono divertiti e hanno ballato dal pomeriggio fino a tarda notte in totale sicurezza”. Un festival dal grande impatto scenico, con un palco di 6 per 10 metri, completo di impianto audio, luci e effetti speciali, quali cannoni CO2, spara coriandoli professionale, ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo, fontane fredde e un contro palco di 12 per 4 metri con regia e 2 esclusive aree privè 4 per 4 metri. E poi tanti bravissimi artisti: i dj Yash, Luca Gee, Friedrich Kiefer, Max Tee, Gabriele Bronzetti, Garbex, Fanta, Daniele Ceccarini, Vast & Lisita, Alby, Manuel Bonomo, David Semola e Wewers, la voce ufficiale Lady Janet e il corpo di ballo coordinato dalle coreografie di Lorena Marchini.

“È stato uno spettacolo mozzafiato – proseguono Limoli e Testaguzzi -. Si è ballato in riva al mare immersi tra i colori dell’arcobaleno. Un’emozione unica ad alto impatto scenografico, che sarà una delle più belle immagini di questa estate a Tarquinia”. Festival Summer HOLI amico dell’ambiente. “Le polveri colorate usate sono certificate, anallergiche e rispettose dell’ambiente – aggiungono Limoli e Testaguzzi -. È stato potenziato il riciclo della plastica. Lo smontaggio del palco e la pulizia dell’arenile sono avvenuti in piena notte, appena si sono spente le luci del festival, per riconsegnare già alla mattina la spiaggia ai bagnanti e consentire i lavori di preparazione dello spettacolo dei fuochi di artificio”. I ringraziamenti. “Vanno al Comune di Tarquinia, per il patrocinio e il contributo economico; alla Pro loco Tarquinia e al Consorzio Assotur per il sostegno e la collaborazione; a tutti gli sponsor e, in modo particolare, a Guglielmi Rent, Foto Ottica Fabio, Giò Eventi e pasticceria Vaniglia & Caffè – concludono Limoli e Testaguzzi -. E, poi, a tutte le persone che hanno lavorato, supportato e contribuito per organizzare al meglio la quinta edizione del Festival Summer HOLI”.