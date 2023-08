Lunedì 21 agosto, alle 21,30, a piazza Dante Alighieri. L’esibizione prevista il 4 agosto era stata rinviata per il maltempo

NewTuscia – BOLSENA – Con il concerto di Mirko Casadei e la sua orchestra si conclude lunedì 21 agosto, alle 21,30, a piazza Dante Alighieri, il Bolsena Music Summer Festival 2023, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica.

Prevista lo scorso 4 agosto, l’esibizione, a ingresso gratuito, era stata rinviata per il maltempo. Ad accompagnare Mirko Casadei la formazione composta da Marco Lazzarini, al sax e clarinetto; Gil Da Silva, a tromba e percussioni; Beppe Satanassi, al trombone; Valeria Magnani, cantante e violinista; Alessandro D’Altri, alla batteria; Matteo Tiozzo, al basso; Manuel Petti, alle tastiere e alla fisarmonica; e Stefano Giugliarelli, cantante e chitarrista. Figlio del celebre Raoul, Mirko Casadei ha tenuto concerti in Italia e all’estero con esibizioni in Australia, America, Canada, Brasile, Argentina, Europa, Tunisia, Bulgaria, Kazakhistan ma anche a Londra, Sofia, Parigi e Cuba. Ambasciatore della musica tradizionale della Romagna, propone anche nuovi sound con le tante contaminazioni musicali che ha realizzato nei suoi live con artisti come Mark Ribot, Richard Gallianò, Simone Cristicchi, Modena City Ramblers, Paolo Fresu, Morgan ed Eugenio Bennato.

La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi. BolsenArte Summer Music Festival è organizzato dal Comune di Bolsena, Assessorato alla cultura, con il patrocinio e il contributo del Consiglio della Regione Lazio e dell’associazione culturale Europa Musica, del FUS – MIC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, del Gruppo IST, di G Basaltite, Vimpex arredo urbano, CPM Gestioni termiche spa, iCAG srl, Il quadrifoglio – Società cooperativa sociale.