NewTuscia – VITERBO – Il nostro “viaggio” del degrado a Viterbo, che ha lo scopo di segnalare i punti della città maggiormente disastrati e permettere un rapido intervento del Comune, fa tappa questa volta in via Luigi Einaudi.

Questa strada è v icina alla Tangenziale Ovest, rappresenta un collegamento con la parallela via Garbini e permette il decongestionamento del traffico nell’area più trafficata del capoluogo. Da qui, migliaia di auto ogni giorno procedono sia in direzione di vari centri commerciali che in direzione della Cassia nord e della superstrada Viterbo-Orte. Ragioni per le quali via Einaudi dovrebbe avere una manutenzione ordinaria regolare. Invece è sotto gli occhi di tutti il degrado che questa piccola ma importante via ha da anni, senza che mai l’amministrazione sia intervenuta per risistemare l’asfalto, che è del tutto spaccato in molti punti. Il tratto è molto pericoloso per le centinaia di auto che, ogni giorno, passano da qui e per la segnaletica che è piegata o mal ridotta. In via Luigi Einaudi ci sono sia attività commerciali che abitazioni private: il traffico di collegamento tra la Tangenziale ovest e via Garbini viene quindi a crescere per la circolazione locale di residenti e negozianti.

Si capisce, allora, quanto sia necessario intervenire per riasfaltare un tratto ipertrafficato e che rischia, nei punti in cui ci sono più parti frammentate della pavimentazione, di essere pericoloso per il passaggio di moto e mezzi a due ruote. E’ da segnalare, inoltre, la presenza di famiglie con passeggini e bamb ini piccoli in questa via molto trafficata, per cui l’attenzione alla risistemazione di via Einaudi dovrebbe essere davvero massima e permettere, a chi lo vuole, la possibilità di fare una tranquilla passeggiata senza rischiare di farsi male. Negli ultimi anni si è andato ad investire molto sulle attività commerciali lungo il quadrante nord-ovest di Viterbo e la viabilità è andata progressivamente crescendo ma, insieme, non si è curata la manutenzione delle vie più piccole di collegamento tra le due grandi direttrici di via Garbini e della Tangenziale ovest.

Servirà un cambio di passo per il Comune di Viterbo anche in questo caso e garantire, oltre all’attenzione per i problemi legati ai grandi lavori pubblici (ricordiamo le polemiche per la rotatoria davanti il cimitero che è ad una singola corsia in entrata ed uscita) anche interventi di risistemazione delle vie interne, che subiscono il traffico di passaggio ma non sono valorizzate per i loro problemi contingenti.

Fonte: Via Einaudi, un vero disastro (civonline.it)