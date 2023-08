NewTuscia – L’allenatore portoghese, molto amato dai tifosi della Roma e da tutto l’ambiente, si appresta a vivere un’altra stagione sulla panchina giallorossa. Da tempo è acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, su quanto il tecnico possa ancora essere considerato tra i migliori al mondo: una diatriba che vede giudizi contrapposti, divisi tra parziale ridimensionamento, da un lato, e dall’altro un forte apprezzamento che non perde di convinzione.

Sull’altalena, tra successi e delusioni

Fino a qualche anno fa, il nome di Mourinho veniva inserito senza troppe remore in una teorica graduatoria degli allenatori più bravi nell’universo calcistico, accanto a nomi di prim’ordine come quelli di Guardiola, Conte, Ancelotti, Klopp. Poi la situazione è in parte cambiata, a causa di alcune esperienze del portoghese concluse con esiti poco felici, ultime delle quali sulle panchine di Manchester United e Tottenham, con annessi esoneri a Premier in corso. L’approdo a Roma aveva comunque scatenato grandi entusiasmi, per l’onore di avere tra le proprie file colui che era riuscito a conquistare uno storico triplete con l’Inter, oltre a tanti altri trofei sparsi nel cammino di una gloriosa carriera.

Il bilancio di Mourinho nella nuova avventura in Italia, il cui campionato è sempre in prima linea nelle opportunità di scommesse sportive su Betfair, non può certo dirsi deludente, con riferimento però soprattutto all’ambito europeo. Lo Special One ha avuto infatti il merito di riportare nella Capitale una Coppa, la Conference League, arrivando poi a sfiorare una clamorosa doppietta dodici mesi dopo, con la finale di Europa League persa solo ai rigori con il Siviglia. In Serie A invece i risultati sono stati meno brillanti, con due sesti posti consecutivi che al momento non permettono di tornare a disputare la Champions.

Il risultato prima di tutto

Bisogna anche considerare che, in questi primi due anni da allenatore della Roma, Mourinho ha avuto a disposizione delle rose non eccelse, in termini di valore e profondità, cosa di cui peraltro si è spesso lamentato anche pubblicamente, come da sua abitudine. Dunque, in tale ottica, il sesto posto non può essere considerato un esito del tutto negativo.

D’altro canto però, il gioco di Pellegrini e compagni in queste due stagioni è sempre parso abbastanza asfittico, rivolto soprattutto alla solidità difensiva, ma con poche soluzioni e varianti dalla metà campo in su. A caccia del risultato, senza troppe concessioni all’estetica. La Serie A, analizzata come gli altri principali campionati europei anche sulle pagine di Betfair news, è una competizione che come sappiamo punta molto sulla tattica, a svantaggio dello spettacolo. Si può dire che Mourinho si sia ben adeguato a tale contesto. È comunque sembrato evidente come il suo apporto sia stato maggiormente rivolto all’aspetto caratteriale, piuttosto che alla qualità.

Ecco perché forse il portoghese non può più essere considerato in prima linea nel panorama mondiale, quantomeno a livello tecnico, mentre invece lo è in relazione a carisma, impatto psicologico e motivazionale, capacità di compattare la sua squadra e trasformarla in un organismo solido, pronto a lottare anche contro i propri limiti.