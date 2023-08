Viterbo Sabato: Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +18°C e +37°C. Domenica: Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +20°C e +37°C. Lazio Sabato: Nuvolosità bassa al mattino lungo i settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sul basso Lazio con isolati piovaschi, ancora stabile su coste e pianure. In serata tempo nuovamente asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità. Domenica: Tempo stabile nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità. Nazionale AL NORD Cieli del tutto soleggiati al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia; nessuna variazione altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.



AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sul basso Lazio e sui settori di confine dell’Abruzzo, soleggiato sulle restanti regioni. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche addensamento basso sulle coste della Campania, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania, Basilicata e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.





Temperature minime stazionarie o in lieve calo al centro-sud e sulla Sardegna, in rialzo al nord e sulla Sicilia. Massime stabili o in aumento su tutta la penisola.

