Stefano Stefanini

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si è spento il maestro Alessio Paternesi. Il pittore e scultore, nato Civita Castellana è morto questa mattina alle 4 all’ospedale di Belcolle dov’era stato ricoverato da qualche giorno. Aveva 86 anni e viveva stabilmente a Viterbo.

Le opere di Paternesi sono state esposte in tutto il mondo. A soli 22 anni partecipò all’ottava Quadriennale di Roma. Tra le più famose la statua “Monumento in ricordo della liberazione di Roma” collocata nel 2006 in piazza Venezia di fronte all’Altare della Patria.

Nel 1962 la sua prima personale che lo proiettò immediatamente sul mercato artistico italiano ed internazionale.

Negli anni ’90, il ritorno nella terra natale, dove torna a dedicarsi alla scultura con le grandi opere ed i monumenti pubblici realizzati negli ultimi dieci anni di attività e a cicli pittorici come “I giardini Incantati” ,”Dietro le quinte” , “I sospettosi Incanti”, “Indovina la Commedia”.

Tra le sue più recenti grandi mostre antologiche, quella al museo del Vittoriano a Roma e quella al palazzo dei Papi di Viterbo per il suo settantesimo compleanno.

Una breve biografia che ripercorre l’esperienza artistica del maestro Alessio Paternesi, pittore e scultore. Nato a Civita Castellana nel 1937 aderisce subito a quel clima innovativo di pittori e scultori che dalla cittadina laziale, intorno al 1960, tiene forti contatti con il mondo artistico nazionale.

È proprio in quel tempo che Paternesi incomincia a frequentare gli studi romani di Afro, Franchina e Guttuso. Già dal 1959 è chiamato a partecipare all’ottava edizione della Quadriennale di Roma, mentre nello stesso anno dà vita insieme con diversi altri pittori e scultori viterbesi all’Associazione culturale viterbese e della Tuscia.

Quando la galleria Il Traghetto di Venezia, nell’agosto del 1967, organizza la sua prima rassegna personale, Alessio Paternesi ha alle spalle un curriculum più che rispettabile.

La sua pittura è una sorta di commistione tra neocubismo e realismo naturalistico, in cui, attraverso l’ampio uso di campiture larghe e mosse coloristiche in contrapposizione, s’incrociano interessi formali e plastici.

I funerali dell’artista si terranno domani, sabato 19 agosto, alle 15,30 nella chiesa di Sant’Angelo in Spatha, in Piazza del Plebiscito, a Viterbo.

Particolare del monumento ai Facchini di Santa Rosa, opera del Maestro Alessio Paternesi in Piazza della Repubblica a Viterbo .

Rassegna di Opere scultoree e pittoriche di Alessio Paternesi. Pubblicate da Agenzia giornalistica ANSA.