NewTuscia – VITERBO – Messaggio di cordoglio del Presidente Alessandro Romoli per la scomparsa del maestro Alessio Paternesi

È una giornata davvero triste per l’Italia intera, ma soprattutto lo è per la Tuscia. La notizia della morte del maestro Alessio Paternesi addolora infatti tutta la nostra comunità, che al grande pittore e scultore era molto affezionata e lo guardava come una vera e propria guida.