NewTuscia – VITERBO – Per il quarto anno consecutivo sarà Domus Mulieris il main sponsor della Pallacanestro Ants, società di basket femminile che svolge ormai da anni la sua attività tra settore giovanile e prima squadra e che si schiererà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di serie B in autunno.

Il percorso comune tra il team gialloblù e la struttura polispecialistica diretta dalla dottoressa Rossella Mellino, iniziato nel campionato 2020-2021, si arricchirà dunque di un nuovo capitolo a dimostrazione di un legame che, sin da subito, è stato più di amicizia e di comunione di intenti che non di semplice partnership commerciale.

Nata il 10 agosto 2018, la Domus Mulieris è diventata giorno dopo giorno un punto di riferimento prezioso per donne, bambini e famiglie. Grazie alla collaborazione con tantissimi professionisti e ad uno staff di prim’ordine, la struttura fornisce quotidianamente un servizio di qualità a tantissime famiglie che hanno trovato accoglienza, competenza e un’atmosfera serena e cordiale.

La scelta della Domus Mulieris di essere presenti anche nel mondo dello sport non poteva che andare quindi nella direzione di abbinare il proprio nome a quello di una società attiva nei vari campionati femminili, a dimostrazione di come il focus della propria attività sia stato sempre posto nei confronti delle donne, in tutte le fasi principali della propria vita.

Intanto la società continua a lavorare per completare l’organico in vista del campionato e, dopo alcune conferme importanti e il ritorno in gialloblù di Arianna Puggioni, sono previste a breve ulteriori novità: si stanno infatti valutando diversi profili di ragazze giovanissime che possano aggregarsi alla prima squadra di coach Carlo Scaramuccia ma anche dare un contributo ai vari team giovanili, proseguendo in quella che, sin dall’inizio, è stata la filosofia del team gialloblù e che ha portato tante ragazze a spiccare poi il volo verso campionati di prestigio.