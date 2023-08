NewTuscia – ROMA – “Con la scomparsa del maestro Alessio Paternesi il mondo dell’arte e della pittura sono sicuramente più poveri. La Tuscia perde uno dei suoi figli più illustri e conosciuti a livello internazionale, capace con la sua arte di interpretare una nuova vitalità pittorica e scultorea riconosciuta e apprezzata in Italia e all’estero”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni in merito alla scomparsa del maestro Alessio Paternesi.

“Conoscevo personalmente il maestro Paternesi e la sua scomparsa, oltre a rattrirstarmi umanamente, priva l’arte di un interprete di assoluto valore i cui lavori rappresentano la sua grandezza in vita e la testimonianza della sua capacità artistica” .

“In questo giorno di dolore rivolgo alla sua famiglia – conclude Battistoni – le mie più sentite condoglianze per la grave perdita”