NewTuscia – LATERA – “Ho avuto il piacere di ricevere Matteo che risiede a Torino e mi ha presentato la sua interessante tesina su Latera, lavoro curato ne l dettaglio corredato di foto. Ho voluto lasciargli in dono una targa con lo stemma del nostro comune a margine del nostro incontro”.

A parlare è il sindaco di Latera Francesco Di Biagi che nei giorni scorsi ha accolto in comune Matteo, 10 anni, che ha i nonni proprio a Latera ma vive nel capoluogo piemontese. Matteo ha voluto realizzare una tesina proprio sul paese dell’alta Tuscia, immerso in boschi incantati, a due passi dal lago di Bolsena e prossimo anche alla maremma toscana. Latera, paese di ricche tradizioni storiche con i Farnese, rappresenta uno dei comuni che, negli ultimi anni, più si è impegnato per lo sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione delle proprie ricchezze naturalistiche ed enogastronomiche. La tesina è un piccolo ma significativo messaggio di stima da parte di una ragazzino che conosce dai nonni Latera ed ha voluto fare una tesina proprio su Latera.

“I nonni di Matteo vivono qui dal 1988 – dice il sindaco Di Biagi – e si sentono parte integrante della nostra comunità. A Matteo ho voluto lasciare un ricordo di Latera per un paese che ormai è anche suo”.