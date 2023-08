Distribuite 7000 porzioni di gnocchi, 1500 di salsicce e oltre 5 quintali di trippa

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO -Abbiamo ormai superato la metà della 44^ Sagra degli Gnocchi di San Lorenzo Nuovo; sono, infatti andati in archivio i primi sei giorni di sagra sui dieci previsti: la kermesse culinaria, iniziata lo scorso 11 agosto, si chiuderà, infatti, domenica 20 agosto.

I risultati, ancora una volta, sono ampiamente soddisfacenti, in linea con i successi degli anni passati e confermano la forza, l’appeal ed il blasone di questo evento gastronomico.

In questi sei giorni, sono state, infatti, distribuite circa 7.000 porzioni di gnocchi con una presenza media ben superiore alle mille unità per sera, 1500 porzioni di salsicce e oltre 5 quintali di trippa.

L’auspicio è che questa tendenza favorevole si registri anche per i prossimi quattro giorni.

Soddisfazione per il successo della manifestazione traspare dalle parole del Presidente Luciano Mincini che coglie anche l’occasione per ringraziare lo staff della Pro Loco e tutti i volontari per l’encomiabile impegno profuso ed il lavoro ininterrotto che stanno svolgendo ogni giorno, Mencarelli Group per il supporto logistico, la locale Pro Civ, l’AVIS comunale e l’Amministrazione Comunale per il sostegno nei diversi settori di competenza.

A corollario della manifestazione continuano, intanto, i vari eventi culturali che dallo scorso anno vengono proposti con l’obiettivo di offrire agli ospiti della Sagra un panorama di eventi maggiormente diversificato rispetto al passato.

Di seguito il programma dei prossimi giorni:

17 Agosto 2023 – ore 17:30 Passeggiata al Paese Vecchio e Sorgente della Vena;

18 Agosto 2023 – ore 21:30 “Polvere di Stelle” al Campo della Fiera – Serata astronomica dedicata alle “Lacrime di San Lorenzo” a cura della Associazione Scientifica Astronomica Nuova Pegasus;

19 Agosto 2023 – ore 18:00 Sala Consiliare del Comune in Piazza Europa Presentazione del libro di A. Viaggiante “Il lago di Bolsena ed i suoi borghi. Guida alla scoperta di uno dei territori più belli d’Italia. Presentano G. Annulli ed Antonio Quattranni. Editore Leonardo Annulli;

20 Agosto 2023 – ore 18:00 Sala Consiliare del Comune in Piazza Europa – Tavola rotonda sul tema: “La filiera della patata in un quadro di agricoltura sostenibile” in collaborazione con l’Università della Tuscia di Viterbo – DIBAF – COORAV di Grotte di Castro – Cooperativa Centro Agricolo Alto Viterbese di San Lorenzo Nuovo.

Per cenare invece l’appuntamento è fissato ogni sera alle ore 19.00. Ancora quattro sere per provare gli gnocchi della Sagra immersi nell’atmosfera festosa che la caratteristica piazza ottagonale di San Lornzo Nuovo riesce ad offrire in questi giorni di Sagra.