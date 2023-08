NewTuscia – ROMA – “Il Ministero sta lavorando per garantire alla Tuscia i posti di ruolo degli insegnanti di sostegno – commenta l’On. Francesco Battistoni Vice Presidente della commissione Ambiente alla Camera dei Deputati.

“Capisco le preoccupazioni di alcuni sindacati, ma siamo al lavoro per dare risposte concrete e reali alle famiglie dei docenti che chiedono certezze” aggiunge.

“Non c’è stato alcun dimezzamento dei posti previsti. Dobbiamo prendere atto che le graduatorie di concorso dove attingere personale specializzato e legittimato sono esaurite e visto che il fabbisogno richiesto è superiore si è previsto di accantonare, nella disponibilità del Ministero, i posti di ruolo per il sostegno che andranno a concorso tramite le risorse del PNRR coprendo, quindi, nel totale il fabbisogno richiesto già nel corso dell’anno scolastico che sta per cominciare. Nel frattempo, però, attraverso il meccanismo delle surroghe, che è peraltro partito con anticipo, il Ministero è al lavoro affinché il numero dei posti disponibili sia comunque coperto da docenti di ruolo incrementandone il numero con disponibilità attinte da altre graduatorie così da avvicinarsi, in ogni caso, alla capienza massima dei posti autorizzati dal Decreto. Ringrazio il Ministro Valditara per la disponibilità dimostrata nell’ ascoltare le problematiche del territorio.”

Lo dichiara in una nota l’On. Francesco Battistoni Vice Presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati