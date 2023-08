NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Domenica 20 agosto ore 18. Biblioteca dell’Abbazia in piazza Nazionale a San Martino al Cimino. Presentazione del libro di poesie di Paolo Carlucci, “L’ora felice. Nuovi canti di Tuscia” (Ginevra Bentivoglio Editoria, 2023). Ne discuteranno con l’autore Plinio Perilli e Antonello Ricci. Condurrà Giulia Marchetti. L’evento si inserisce a margine del cartellone estivo sammartinese 2023 “Donna Olimpia e le sue genti”.

In seno al cartellone culturale “Donna Olimpia e le sue genti”, Antonello Ricci e Giulia Marchetti, insieme con il poeta e critico Plinio Perilli, dialogheranno con l’autore dell’Ora felice. Si parlerà della cifra poetica essenziale di Carlucci, tra “stilo” e tavolozza cromatica, tra vento e colori (rosso in primis); tra “chiuso” (della casa-fortino e dell’orto-giardino, del borgo di San Martino e della sua forma urbanistica) e “aperto” (del bosco e della lontananza-mare-Maremma). Ma anche si annoteranno preposizioni, avverbi di luogo, possessivi ricorrenti: per il possibile statuto di una poesia-di-paesaggi (quale crocevia di incontri-accadimenti tra io-soggetto-intimità-sensorialità-sensualità e “oggettività”-dei-luoghi). Non mancheranno cenni ai prodromi di una possibile poesia narrativa (“Nel bianco fortino dei ricordi”) e, soprattutto, di una poesia-dello-spirituale (nel “templum” dei lares tra etruschi e cristianesimo).

La presentazione del libro di Carlucci sarà preceduta da “Paramenti sacri e tesori della storia di San Martino al Cimino” a cura di Colombo Bastianelli (Museo dell’Abate, ore 17).

“Donna Olimpia e le sue genti”, il cartellone estivo 2023 di San Martino al Cimino procede dalla seconda metà di luglio con una ricca gamma di eventi tra spettacoli teatrali, conferenze storiche e simposi letterari, concerto d’organo ed escursioni didattiche. L’intero programma, promosso da “Italian human connections ets” in collaborazione con l’associazione “Borromina”, il Centro polivalente “Donna Olimpia” Aps e la Parrocchia di San Martino Vescovo, intende favorire la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del paese attraverso la rievocazione e celebrazione dell’importante figura di Donna Olimpia Maidalchini, a cui si deve la nascita del borgo stesso.