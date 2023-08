NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo.

La nuova stagione di Serie A deve ancora iniziare, ma i bookmakers sono costantemente sul pezzo, e già si proiettano in avanti, valutando quale delle venti squadre ha le carte in regola per vincere il campionato 2023-2024. Un’idea sulla favorita c’è già: infatti, secondo il confronto quote vincente scudetto del sito Superscommesse, la squadra con più possibilità di portare a casa il titolo risulta l’Inter di Simone Inzaghi.

Inter: privata di Lukaku, Brozovic, Dzeko e Onana, ma arricchita da innesti di qualità, la squadra di Inzaghi è indicata dai bookies come la favorita per lo scudetto. Nonostante la complessa finestra di mercato, i nerazzurri hanno mantenuto una solida base. Inoltre, l’Inter viene dal terzo posto in classifica della scorsa stagione e dalla finale di Champions League contro il City.

Quota più alta nel confronto Superscommesse: 3.00

Napoli: una storia da riscrivere sotto la guida di Rudi Garcia, quella del Napoli 2023-2024. L’incontenibile gioia della recente vittoria dello scudetto sembra non essersi affievolita, ma aver rilanciato l’entusiasmo necessario a disputare una nuova grande stagione, e chissà, magari replicare il successo.

Quota più alta nel confronto Superscommesse: 4.50

Juventus: la Juventus, dopo una stagione da incubo fatta di penalizzazioni, malumori e mancanza di risultati, inizia la nuova stagione con la spasmodica voglia di riprendersi lo spazio da protagonista che l’ha sempre contraddistinta.

Quota più alta nel confronto Superscommesse: 4.50

Milan: la cessione di Sandro Tonali è stata dolorosa per i tifosi, ma è quella che ha permesso al Milan il nuovo look da sfoggiare in questo campionato. La folta schiera di nuovi giocatori rossoneri non vede l’ora di mettersi alla prova e concedere al Milan concrete chance di portare a casa il prossimo scudetto.

Quota più alta nel confronto Superscommesse: 4.50

Roma: molto meno probabile, come indicano le quote dei bookmakers, la vittoria dello scudetto da parte della Roma di Mourinho. La società ha ceduto Matic, ma è tutt’ora al lavoro per portare nella Capitale, dopo Paredes e Renato Sanches, calciatori in grado di assecondare le ambizioni dello Special One.

Quota più alta nel confronto Superscommesse: 12.00.

Di seguito la tabella completa del confronto quote vincente scudetto 2024: