NewTuscia – VITERBO – La Tuscia è 65° in Italia per indebitamento delle famiglie nel 2022 con un aumento dell’1,7%, passando da 2.592 euro del 2021 a 2.638 milioni di euro del 2022. Mediamente, ogni famiglia della provincia di Viterbo, è indebitata per 18.481 euro, nettamente meno alla media nazionale che è di 22.710 euro.

Sono i dati elaborati dalla Cgia di Mestre su dati della Banca d’Italia e dell’Istat.

Il quadro complessivo che si evince dai numeri è chiaro quanto preoccupante. Complessivamente, in Italia, l’indebitamento medio delle famiglie è cresciuto del 3,5% (contro il surplus dell’1,7% della Tuscia). Tanti i fattori che sono alla base della crescita dell’indebitamento: da una parte la ripresa economica del 2021/22 ed i precedenti investimenti nel settore immobiliare (fattore proprio delle aree del Nord con più disponibilità economica), dall’altra, invece, c’è il Mezzogiorno che si indebita per la perdita del lavoro o per la precarietà di esso, aumentando i nuclei familiari ad esclusione sociale.

La Tuscia è al centro non solo geograficamente ma anche per la cause dell’indebitamento, rintracciabili in un mix delle prime due motivazioni menzionate per Nord e Sud d’Italia. Se le denunce per usura sono in calo l’attenzione è però alta, perché spesso il calo di denunce deriva dalla paura di ritorsioni su chi, alle strette, entra nel baratro degli strozzini. Un altro fattore di ricorso ai prestiti usurai è la scarsa informazione. La Cgia di Mestre, infatti, ricorda lo strumento del Fondo per la prevenzione dell’usura che, introdotto da decenni. È molto scarsamente utilizzato. Serve, anche da noi, maggiore consapevolezza e politiche attive di istituzioni ed associazioni di categoria. Sono attive, però, iniziative come “Sos impresa” della Confesercenti, presente anche a Viterbo, che mirano proprio a fare conoscere gli strumenti che le famiglie hanno per difendersi.

Altri fattori esterni come l’aumento dei costi dell’energia, la fine di molti bonus del governo ed il calo dei crediti delle banche hanno fatto il resto.

Nel Lazio Roma è la provincia nettamente più indebitata con la media di 30.851 euro a famiglia (4° posto in Italia), seguita da Latina (57° in Italia) con 19.315 euro a famiglia), Viterbo (65° nazionale) con 18.481 euro, quindi Frosinone (15.185 euro) e Rieti (79° in Italia) con 16.289 euro.

Nelle prime 10 posizioni nazionali ci sono tutte province ad alta capacità economica ed imprenditoriale. Milano è la prima con 35.342 euro che ha anche il record di crescita dell’indebitamento (+5%) tra 2022 e 2021. Segue Monza-Brianza con 31.984 euro, Bolzano (31.483 euro), Roma, Como (30.276 euro), Prato (30.003), Firenze (29.439), Varese (28.554), Siena (28.554) e Lodi (28.176).