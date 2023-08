NewTuscia – FIAMIGNANO – Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri verso le persone anziane: la Stazione di Fiamignano, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Parroco, Don SPALENIAK Wlodzimierz Tadeusz, ha incontrato, presso le Chiese di S. Agapito e S. Paolo, la popolazione più vulnerabile, per sensibilizzarla e tutelarla contro le truffe.

In larga parte le truffe sono poste in essere da delinquenti senza scrupoli, che, con la scusa del finto avvocato che chiede telefonicamente denaro per familiari in difficoltà e necessitanti di assistenza legale, o simulando la consegna di pacchi postali commissionati da congiunti, carpiscono la fiducia della vittima, riuscendo a farsi consegnare ingenti quantità di denaro.

L’appello lanciato dal Luogotenente C.S. Gino Giuseppe POMPILI ai cittadini più anziani e ai loro parenti è quello di rivolgersi senza tentennamenti alla Stazione Carabinieri del proprio paese o al numero 112 dell’Arma, e, se questo non è possibile, ad un vicino di casa o ad un conoscente prontamente reperibile, segnalando ogni forma di richiesta di denaro da chiunque venga effettuata e per qualsiasi motivo, in modo da rendere possibile un tempestivo intervento nei confronti di questi malviventi, che, sapientemente, ricorrono ad efficaci tecniche di manipolazione per poter indurre in errore ignare vittime e procurarsi ingiusti profitti.

I Carabinieri ricordano che i truffatori hanno un’apparenza distinta, una voce cordiale, offrono la massima disponibilità ed hanno un aspetto tranquillizzante, insomma l’ideale per conquistare fiducia delle vittime, per introdursi abilmente nelle abitazioni, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli.

Al riguardo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia, anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti.

Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.