NewTuscia – SUTRI – Incidente al chilometro 41 della Cassia tra Sutri e Monterosi.

Per cause ancora da chiarire, due macchine si sono scontrate frontalmente intorno alle 11.00 di questa mattina; a bordo di una vettura, un uomo residente a Roma, mentre sull’altra due suore. Tutti e tre hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, ma la suora alla guida della macchina, rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, è stata prima soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, poi trasportata in ospedale tramite elisoccorso.

Sul posto presenti anche carabinieri e polizia.