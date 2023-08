NewTuscia – BLERA – 118 si Vetralla e vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia sono intervenuti nel pomeriggio per prestare soccorso ad una donna caduta al Parco Marturanum.

La donna stava facendo un’escursione con amici, quando scivolando si è infortunata. Grazie ai pompieri, la persona è stata trasportata sulla barella e, dopo essere stata immobilizzata e mesicata, è stata trasportata all’ospedale in ambulanza.

Proprio ieri era avvenuto un incidente analogo in cui, questa volta, i vigili del fuoco della sede centrale di Viterbo, sono intervenuti per aiutare un’altra escursionista alla Palanzana che, infortunandosi, non era poi riuscita a rimettersi in piedi in autonomia.

I vigili del fuoco ricordano che le attività escursionistiche dovrebbero essere organizzate in gruppo o comunque avvisando parenti o conoscenti del percorso esatto che si intende intraprendere, come avvenuto in questi casi. Bisogna evitare le ore più problematiche e controllare sempre le condizioni meteo prima di iniziare l’escursione. Ci si deve inoltre dotare degli indumenti e dell’attrezzatura minima necessaria.