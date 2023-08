NewTuscia – VITERBO – Intorno all’una di questa notte pattuglie dei carabinieri e della polizia sono intervenute in via Marconi per una violenta rissa scoppiata tra varie persone. Ancora non si hanno notizie precise

Sembra ci siano state bottigliate e qualche contuso con un fuggi fuggi generale.

Sul posto i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine.

Presto aggiornamenti.