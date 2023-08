NewTuscia – VITERBO – Intorno a Mezzanotte di questa notte pattuglie dei carabinieri e della polizia sono intervenute in via Marconi per una violenta rissa scoppiata tra varie persone. La lite sarebbe iniziata per non precisati motivi nella zona di piazza del Sacrario tra due ragazzi italiani e due dominicani. Potrebbe trattarsi di uno scontro tra persone che già si conoscevano e con precedenti motivi di attrito.

Nei momenti di concitazione alcuni avrebbero preso una bottiglia ed uno un coltello arrivando a ferire un giovane, dominicano, che sarebbe stato accoltellato alla schiena perdendo molto sangue e avrebbe riportato conseguenze gravi. È stato soccorso dal 118 accorso subito sul posto.

Nel corso dei fatti ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale.

Le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, hanno identificato i 4 giovani e ricostruito la dinamica dei fatti.