NewTuscia – CAPODIMONTE – Stanno andando avanti dalle 19.30 le ricerche del ragazzo 20enne, sembra straniero, scomparso intorno alle 18.15 subito dopo essere salito a bordo di un pedalò, affittato poco prima, dal quale il giovane si sarebbe tuffato in a cqua senza riemergere più.

Le ricerche, che stanno andando avanti senza sosta tuttora, vedono in campo l’elisoccorso dei vigili del fuoco di Roma, un’imbarcazione del Comando provinciale di Viterbo ed i Carabinieri che stanno supportando i colleghi dei vigili del fuoco nelle operazioni.

Le operazioni sono sia di superficie che di profondità per scandagliare ogni palmo dell’area del lungolago di Capodimonte.

Restano da chiarire le dinamiche dei fatti ma non sembra escludersi l’ipotesi del malore subito dopo il tuffo in acqua del giovane 20enne.

Per tali fatti sono stati rimandati a domani sera alle 23 i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto previsti per questa sera.

Il sindaco Mario Fanelli, contattato, ci ha detto che sono in pieno svolgimento le ricerche del ragazzo, sembra un nigeriano di 20 anni, da parte di tutte le unità a disposizione dei vigili del fuoco, con l’ausilio dei carabinieri e di volontari. La speranza è quella di ritrovarlo anche se, a distanza di varie ore, purtroppo le possibilità diminuiscono via via.