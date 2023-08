Riaperto il tratto Viterbo/Vetralla tramite San Martino al Cimino tappa 41

Si raccomandano i pellegrini di attenersi in maniera precisa a quanto indicato nella app di AEVF.

IL PERCORSO È APERTO A PELLEGRINI A PIEDI.

PER I PELLEGRINI IN BICI E CON RIDOTTA MOBILITÀ PERMANE L’OBBLIGO DEL PASSAGGIO DALLA VIA FRANCIGENA STRADA SIGNORINO (app AEVF tracciato B 21)

__

Via Francigena: important note to all pilgrims

The Viterbo/Vetralla via San Martino al Cimino (Route 41) path of the Via Francigena has been reopened. Pilgrims are advised to strictly adhere to the instructions given by the EAVF app.

THE ROUTE IS OPEN ONLY TO WALKING PILGRIMS.

PILGRIMS TRAVELING WITH BICYCLES OR WITH REDUCED MOBILITY ARE REQUIRED TO TAKE THE VIA FRANCIGENA THROUGH STRADA SIGNORINO (EAVF app route B21)

__

Avis important aux pèlerins de la Via Francigena

Réouverture du tronçon Viterbo/Vetralla via l’étape 41 de San Martino al Cimino

Les pèlerins sont invités à respecter strictement ce qui est indiqué dans l’application EAVF.

LA ROUTE EST OUVERTE EXCLUSIVEMENT AUX PÈLERINS À PIED.

POUR LES PÈLERINS À VÉLO ET À MOBILITÉ RÉDUITE, RESTE L’OBLIGATION DE PRENDRE LA VIA FRANCIGENA PAR LA ROUTE SIGNORINO (EAVF app route B21)