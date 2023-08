NewTuscia – BOLSENA – Si rivolge ai bambini e ai ragazzi il nuovo incontro della rassegna “Un’estate di libri” organizzata dalla Pro loco Bolsena, con la presentazione del libro illustrato “Spettro e il ponte dell’arcobaleno” (Youcanprint, 2021) della scrittrice Roberta Mezzabarba, che vedrà anche la partecipazione dell’illustratore Vincent Vincenzoni. L’appuntamento (ingresso gratuito) è giovedì 17 agosto, alle 18, nel convento di Santa Maria del Giglio. Per l’occasione, i piccoli partecipanti avranno la possibilità di colorare le tavole illustrate del romanzo.

“Quando un amico peloso se ne va, il dolore è enorme. – dice Mezzabarba, nel presentare la sua opera -. Ti sembra di non aver fatto abbastanza per lui e che il tempo passato insieme sia stato troppo poco… Quando se n’è andato il mio Spettro, ho provato un dolore indescrivibile, e sono riuscita a trovare consolazione solo nella leggenda del Ponte dell’Arcobaleno. Con questo mio libro spero di aiutare ognuno di voi a superare il dolore della perdita, e sostituirlo con il ricordo e la speranza”. Scrittrice, sceneggiatrice teatrale e cinematografica, ideatrice e presidente del premio letterario internazionale “Tuscia Libris”, giunto alla quarta edizione, Mezzabarba è vincitrice di prestigiosi riconoscimenti e ha fatto parte di importanti premi letterari italiani. I suoi romanzi sono stati tradotti e pubblicati nel mondo in lingua inglese, spagnola, francese tedesca e prossimamente anche in lingua russa e cinese. La rassegna “Un’estate di libri” è patrocinata dal Centro Sviluppo Bolsena e il Lago.