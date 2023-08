NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Lutto nel mondo delle bocce civitonico . Nella giornata di giovedì 10 agosto è venuto a mancare, Nicola Pascucci, ex Presidente del Circolo Bocciofilo “ Giovanni Cavalieri “, ed allenatore del Team Special Olympics Italia Civita Castellana , oltre che vero pioniere del mondo paralimpico, ed in particolare del settore della bocciofilia per atleti diversamente abili con problematiche intellettive.

Originario della frazione di Borghetto , dove risiedeva con la moglie, sin dai primi anni duemila ha dedicato la sua vita sportiva al movimento paralimpico dello Special Olypics Italia , prima come presidente della bocciofilia civitonica e poi come allenatore dei “ragazzi speciali”, con i quali ha raggiunto importanti vittorie sia a livello nazionale, sia a livello continentale, con la conquista dei “Giochi di Siviglia 2005” nella disciplina SOI delle bocce a coppie .

Nicola Pascucci , per il Team Special Olympics civitonico , rappresentava qualcosa di più di un amico del nostro movimento, qualcosa di più di un dirigente sportivo, tra i più illuminati che abbiamo mai conosciuto, qualcosa di più di un uomo di sport.

Il nostro Nicola era e rimarrà un pezzo imprescindibile dello Special Olympics , era uno di noi, uno di quelli che vivevano per lo sport, uno di quei pionieri dello sport praticato da persone disabili che hanno gettato le basi per la nascita e lo sviluppo del movimento paralimpico nella nostra città e in Italia.

Carlo Angeletti

Ex Direttore della Provincia di Viterbo

Special Olympics Italia

Team Special Olympics Civita Castellana

