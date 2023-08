NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un morto e tre feriti è il bilancio del grave incidente avvenuto alcuni minuti prima delle 20 allo svincolo di innesto alla superstrada Viterbo-Orte, uscita Soriano-Chia, in direzione Soriano nel Cimino, al km. 4 della strada provinciale Molinella.

Una Peugeot 206 guidata da un cittadino 78enne con origini iraniane si è scontrata violentemente con una Range Rover che aveva a bordo tre persone di cui un bambino piccolo sul seggiolino. Nel violento impatto, di cui sono ancora oscure le cause, il cittadino di origini iraniane è morto sul colpo per il probabile ribaltamento della sua Peugeot che, agganciando la Range Rover, avrebbe fatto in parte catapultare all’esterno il 78enne poi schiacciato dal mezzo. Le tre persone all’interno della Range Rover avrebbero riportate solo ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale di Belcolle per le cure ed accertamenti generali.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno provveduto a spostare i mezzi incidentati ed ai rilievi del caso.