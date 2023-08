NewTuscia – CORCIANO – “A spasso tra Medioevo e Rinascimento” a Corciano dove il 59esimo Agosto Corcianese è pronto per la tre giorni delle rievocazioni di punta con il borgo immerso in atmosfere caratteristiche del passato.

Al Corciano Festival, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e da alcune aziende private del territorio, si inizia stasera, 13 agosto, alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento“: apertura campo medievale, area tiro con arco storico

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Serenate di Menestrelli“. I Menestrelli di Corciano eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi per poi ritrovarsi tutti in piazza a festeggiare al suono di cornamuse e tamburelli, danzando e cantando in una suggestiva atmosfera rinascimentale. Coordinamento Antonietta Battistoni, coreografie di Elisa Zucchetti, direzione musicale Giovanni Brugnami, con la partecipazione di Carlo Dalla Costa, testi e drammaturgia di Francesca Caprai. Ingresso libero

LUNEDÌ 14 AGOSTO

Alle 12 in piazza Coragino L’Angelus, concerto di campane eseguito con sistema misto: movimento delle campane meccanico e rinterzo manuale eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta in onore di Santa Assunta

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 20.30 in piazza Coragino “L’Ave Maria” concerto di campane eseguito con sistema misto (movimento delle campane meccanico rinterzo manuale) dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta in onore di Santa Maria Assunta

Alle 21.30 Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Cerimonia del Lume” dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di Sant’Agostino. Dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, preghiere e laudi medievali a cura del Coro di Santa Maria Assunta di Corciano diretto da Antonietta Battistoni

MARTEDÌ 15 AGOSTO

Alle 17 in centro storico Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone” dal convento di Sant’Agostino a piazza Coragino. Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro presso le mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese. Con la partecipazione del gruppo musicale Le trombe di Monteverdi e dei cortei storici dei Magnifici rioni di Porta Sant’Angelo e Porta Santa Susanna di Perugia

Alle 17.30 in piazza dei Caduti Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Le grandi corti nobiliari del Rinascimento – Alla corte dei Della Corgna”, ricostruzione storica della convivialità della corte Corniesca nel gran giorno della festività di Mezz’agosto

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano”: Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio

L’ITINERARIO VISIVO DEDICATO AL DIVIN PITTORE

Alla chiesa museo di San Francesco Il Perugino alla Sistina – Dal sensazionale allo spirituale: un viaggio da Roma a Corciano, da un’idea di Lorenzo Spurio Passamonti, a cura di Alessandra Tiroli. Orari di apertura : fino all’undici agosto dalle 18 alle 23, dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. A partire dal 16 agosto al 17 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Feriali e ulteriori visite successive il 17 settembre programmabili solo su richiesta all’Infopoint (075 5188255).

Fino al 15 agosto gaming con Roompicapo “Alla scoperta di Corciano”. Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 – 3925245864

Tutto il programma dettagliato sul sito ufficiale www.corcianofestival.it o sulla web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone https://festival.corcianoapp.it/#/main