NewTuscia – RIETI – Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Tenente Colonnello Pietro RONCI, ha consegnato al V.B. Andrea DEL MANZO e all’App. Sc. Mirko GENTILI, entrambi effettivi all’Aliquota Radiomobile della predetta Compagnia, una nota elogiativa a firma del Colonnello Bruno BELLINI, Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti.

L’Alto Ufficiale ha espresso il suo apprezzamento ai militari per la pregevole determinazione e lo spirito d’iniziativa dimostrati in occasione dell’arresto di un cittadino italiano evaso da un carcere umbro che, nel marzo 2023, armato di un coltello, aveva minacciato gli avventori di un bar di Poggio Mirteto, impossessandosi di circa 700,00 euro in contanti.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento avevano permesso di rintracciare nell’immediatezza l’uomo, che, a bordo di un’autovettura rubata, si stava allontanando da Poggio Mirteto.

Lo stesso, vistosi scoperto aveva anche aggredito i militari, che, per immobilizzarlo, erano stati costretti ad utilizzare la pistola ad impulsi elettrici in dotazione.