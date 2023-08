Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE Il progetto QVOTIDIANUM è nato dal desiderio di avvicinarsi alla musica antica in un modo spontaneo e naturale, cercando delle occasioni per portare il godimento della musica nella vita quotidiana. Così, oltre che a concerti in Spagna e Italia, l’ensemble ha partecipato a serate musicali, incontri letterari e ad altri eventi di carattere privato.

Domenica 13 agosto l’Ensemble di voce, flauto, percussioni, chitarra e violone offrirà, nella chiesa di Santa Maria di Loreto, presso gli Ospedali Riuniti di Orte, nel Centro Storico, un programma composto da brani di musica strumentale e vocale del Rinascimento e il Barocco.

L’Organo storico della cattedrale di Orte riassume la storia della musica organistica, fondendo alcune componenti dello strumento rinascimentale del 1582 con il nuovo organo barocco del 1721.

Gli sviluppi della musica strumentale tra Rinascimento e epoca barocca.

Tra fine Cinquecento e metà Settecento gli strumenti musicali acquistano progressivamente un’importanza sempre maggiore diventando i protagonisti delle esecuzioni musicali nelle corti, nelle chiese e nelle accademie. Si assiste alla nascita dei nuovi generi musicali – sonata, concerto, suite – che verranno perfezionati dai protagonisti dell’epoca barocca come Corelli, Vivaldi e J.S. Bach.