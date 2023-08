NewTuscia – PERUGIA – “Condanno con fermezza il vile gesto vandalico compiuto ai danni della sede di Fratelli d’Italia Umbria di Perugia, che presenta una evidente matrice politica. Un gesto intimidatorio che certo non fermerà l’azione politica di Fratelli d’Italia, e in particolare di Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno, e Franco Zaffini, responsabile della commissione Sanità del senato, che utilizzano più di altri quei locali e a cui va la mia solidarietà così come a tutti i militanti e rappresentanti istituzionali di FDI di Perugia”.