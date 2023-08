NewTuscia – VALENTANO – Ieri sera a Valentano, nella centralissima cornice di Piazza Diaz, si è tenuta una cerimonia per l’inaugurazione di alcune opere di efficientamento della locale Stazione Carabinieri e di riqualificazione della stessa piazza.

Per l’evento, fortemente voluto dal Sindaco, Arch. Stefano Bigiotti e dall’Amministrazione comunale, si è esibita la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, che affonda le sue radici nel lontano 1820 a Torino.

Il concerto, diretto dal maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro, si è aperto con la marcia sinfonica Cettina Birichina, seguita da pezzi classici, per arrivare ad un Medley includente Amarcord, La Dolce Vita ecc. ed all’applauditissima esibizione del tenore Roberto Lenoci nei pezzi “O’ Surdato ‘nnamurato” e “My Way”. Un folto ed animatissimo pubblico valentanese e di Comuni limitrofi ha seguito con grande entusiasmo ed attiva partecipazione l’esibizione canora.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha donato le bandiere italiana ed europea, benedette dal parroco Don Vincent, alla Stazione Carabinieri di Valentano; le bandiere sono state prese in consegna dal comandante della stazione, Luogotenente Graziano Sampalmieri e dalla sua consorte, madrina dell’evento.

A seguire il taglio del nastro, al quale il primo cittadino ha invitato a partecipare le massime Autorità presenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, Colonnello Massimo Friano e l’Onorevole Alessandro Battilocchio. Nell’occasione il Sindaco ha omaggiato i due autorevoli ospiti di un manufatto artigianale, raffigurante lo stemma araldico di Valentano e realizzato da un artista locale, il signor Mario Romagnoli.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha ringraziato il Sindaco per l’organizzazione dell’evento e la Fanfara per la preziosa esibizione canora, sottolineando come la musica sia ispirazione di reazioni emotive positive e propositive, chiedendo al Sindaco di sancire la promessa di proseguire nei lavori di efficientamento della caserma.

La serata si è conclusa sulle note de La Fedelissima, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, dell’Inno d’Italia.