NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

“A Tarquinia è scomparso il mare? Se lo chiedono forse i cittadini tarquiniesi, dopo aver letto su alcuni giornali il provvedimento preso dalla Giunta Rocca che, tra le altre cose, potenzia gli organici di tutti gli ospedali della costa laziale, tranne quello della città etrusca.

Avranno più personale i presidi “Dono Svizzero” di Formia, “G.B Grassi” di Ostia, “San Paolo” di Civitavecchia, mentre l’ospedale di Tarquinia è tagliato fuori, sebbene rivesta un ruolo importante per la fascia costiera della Tuscia e dei comuni dell’immediato entroterra, soprattutto in estate quando la popolazione residente cresce in modo notevole, per il massiccio afflusso di turisti. Potenziarne le risorse umane sarebbe quanto mai auspicabile e necessario. Mi auguro che si tratti solo di un mero errore materiale, spero non voluto, in modo che si possa riparare il prima possibile”.

Enrico Panunzi

Consigliere regionale del Partito Democratico