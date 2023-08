NewTuscia – Dopo settimane, mesi, e addirittura anni la telenovela tra il centrocampista serbo e la Lazio si è definitivamente conclusa. Da diverso tempo il nome di Sergej Milinkovic Savic è al centro di trattative di mercato. Ora però sembra si sia giunti ad un epilogo. La Lazio vede partire uno dei suoi migliori giocatori per 40 milioni di Euro.

Il sergente ha deciso di unirsi a questa nuova corrente calcistica araba e accodarsi ai tantissimi giocatori fuggiti in Medio Oriente. Il serbo vestirà la maglia dell’ Al-Hilal, squadra della città di Riad in Arabia Saudita. Una dura notizia per i tifosi della Lazio che ora chiedono alla società un colpo di mercato tale da far dimenticare il sergente.

Anni di voci di mercato

Nessun professionista, appassionato o sito di scommesse sportive italia, sarebbe riuscito a indovinare questo trasferimento. Sergej Milinkovic Savic, giocatore di 28 anni, forte, rapido, con grandi capacità di inserimento, in Arabia? Alla sua età? Impossibile. Invece è proprio così. Certo, i tifosi laziali che lo conoscevano bene sapevano che prima o poi il giocatore avrebbe lasciato la capitale per qualche squadra più competitiva.

Tra l’altro l’ombra della Juventus è sempre stata sul giocatore, come anche quella di tante squadre inglesi. La situazione contrattuale del calciatore ha di certo pesato molto in questa cessione. Infatti Milinkovic Savic aveva ancora un anno di contratto con la Lazio. con scadenza a Giugno 2024. Purtroppo il centrocampista aveva già comunicato al patron Lotito di non voler in alcun modo rinnovare con i biancocelesti.

Una dura notizia per i tifosi, ma comunque un’opportunità per la società di riuscire a ottenere dei soldi dalla cessione. Forse la richiesta minima di 40 milioni da parte del duo Lotito-Tare è sembrata troppo elevata a diverse squadre. Fatto sta che l’unica offerta concreta è stata quella dell’Al Hilal, a differenza della Juventus che voleva abbassare la soglia dei 35 milioni cercando di inserire come contropartita Luca Pellegrini.

Cosa succede ora?

La cessione di Milinkovic Savic non apre solo una voragine nel cuore dei tifosi biancocelesti, ma soprattutto nel centrocampo della Lazio. Igli Tare sarà ora chiamato a dover risolvere questo problema, perché se è vero che la società ha incassato 40 milioni, è altrettanto vero che ha perso il suo centrocampista più forte.

Servirà un profilo giusto per le idee di Maurizio Sarri, visto che la permanenza di Luis Alberto, dato per tutti come partente, sembra ormai una realtà consolidata. Per il momento, la Lazio non ha ancora affondato alcun colpo né tantomeno fatto proposte di acquisto ufficiali. Che la società si stia muovendo sotto traccia, per acquistare un degno sostituto senza però far lievitare il prezzo è poco ma sicuro.

Al momento sembra che la Lazio abbia fatto diversi sondaggi e abbia contattato molte società ma senza mai manifestare un vero e proprio interesse. Si parla molto di Lucas Torreira e Leandro Paredes per la mediana, mentre non è da sottovalutare la pista Zielinski. Il centrocampista polacco, in partenza da Napoli, è una piacevole conoscenza del mister Sarri che potrebbe convincere la società nel portare avanti la trattativa.

Naturalmente il calciomercato della Lazio non riguarda solo il centrocampo, infatti continuano i dialoghi con la Juventus per far tornare, forse in maniera definitiva, Luca Pellegrini a Roma. Il terzino classe ‘99 piace molto al tecnico dei biancazzurri, e si è sempre definito un tifoso laziale. Sul fronte offensivo c’è stato qualche sondaggio per Hudson Odoi del Chelsea e Domenico Berardi del Sassuolo.

Obiettivi stagionali

Sappiamo benissimo che la società si è riunita con lo staff tecnico lo scorso Giugno per parlare dell’anno prossimo. Gli obiettivi sono stati decisi, ora tocca alla squadra mercato riuscire a mettere su una rosa competitiva. Maurizio Sarri vuole vincere almeno un trofeo alla Lazio e forse i 40 milioni di Milinkovic Savic possono aiutare.