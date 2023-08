NewTuscia – VITERBO – Dopo un lungo periodo di confronto tra FIPE-Confcommercio Lazio Nord, insieme alle altre organizzazioni di categoria, e l’Amministrazione Comunale di Viterbo, è stata pubblicata l’ordinanza sindacale n. 33 del 10-08-2023 sugli orari dei pubblici esercizi nel centro storico.

Il Presidente di Viterbo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Marco Bevilacqua, dichiara: “Finalmente l’ordinanza: un atto dovuto per la città! Era impensabile che le attività nel cuore pulsante di Viterbo dovessero lavorare col freno a mano tirato. Il tema della movida sana è da sempre al centro per la nostra Federazione e i Pubblici Esercizi sono presidi di legalità. Restringerne le attività porta a fenomeni di abusivismo commerciale, vendita di alcolici a minori e quindi delinquenza.” Continua Bevilacqua:” Il turista, come anche il cittadino viterbese, deve trovare vitalità e servizi fino a tarda sera perché altrimenti sceglierà di risiedere fuori le mura, contribuendo alla ulteriore desertificazione del centro storico. Chiediamo a tutti di mettere da parte le polemiche sterili e controproducenti. Noi ci siamo. Viterbo non è solo Santa Rosa e per far sì che questa ordinanza non rimanga un atto isolato, andremo avanti e pianificheremo la prossima stagione invernale, continuando a confrontarci con il Comune”.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a confcommerciolazionord.viterbo@gmail.com o chiamare gli uffici di Confcommercio allo 0761-1521636