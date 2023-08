NewTuscia – VITERBO – “Sporcizia, sciami di insetti pericolosi e ascensori fermi da mesi: a Viterbo anche al cimitero i disservizi e il degrado mettono in difficoltà i cittadini che si recano a trovare i propri defunti”. Il consigliere comunale Luisa Ciambella, capogruppo di Per il Bene Comune, ha rappresentato in un’interrogazione comunale tutte le segnalazioni e soprattutto le difficoltà di tanti cittadini che frequentano il cimitero di Viterbo.

“È da tempo – spiega Luisa Ciambella – che nel complesso dei nuovi padiglioni e dell’area monumentale del cimitero di San Lazzaro di Viterbo molti cittadini lamentano, in diverse occasioni, delle situazioni di degrado riferibili per lo più alla mancanza di manutenzione generale per quanto riguarda il taglio dell’erba e il decoro delle aree di accesso alle sepolture. Le segnalazioni portano all’attenzione lo stratificarsi di guano di piccioni che rappresenta un elemento di estremo pericolo per la salute pubblica. In molte zone di accesso alle sepolture, specialmente in concomitanza con il periodo estivo, si segnala la consistente proliferazioni di insetti e soprattutto zanzare, anche calabroni, a causa dell’acqua stagnante nei vasi e di fiori ormai in decomposizione”.

“Più delicata e soprattutto molto spiacevole perché impedisce ai cittadini di raggiungere le tombe dei propri cari – chiarisce la capogruppo di Per il Bene Comune – è la situazione dell’ascensore interno, fermo ormai da mesi senza una plausibile spiegazione. Situazione che è stata più volte segnalata dagli utenti al personale del cimitero e direttamente agli uffici comunali, ma nonostante le ripetute lamentele nessuno è mai intervenuto per ripristinare il funzionamento dell’ascensore e tanto più farsi carico del problema. Ma è stato ancora più originale scoprire che alla base della causa del disservizio c’è la mancata attivazione dell’appalto per la manutenzione dell’ascensore”.

“Una situazione paradossale che, invece, va affrontata subito, senza perdere tempo in chiacchiere come solitamente ci ha abituato l’amministrazione Frontini – conclude Ciambella – . Per questo ho presentato un’interrogazione al Sindaco in modo da sollecitare un intervento per ripristinare lo stato di decoro e salubrità dei luoghi del cimitero e, soprattutto, di attivarsi quanto prima a ripristinare il funzionamento dell’ascensore”.