NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Teatro, danza, musica da camera e classica, indagini sulla grande letteratura. Questo e molto altro è il CIVITAFESTIVAL – giunto alla sua 35° edizione – che si svolgerà dal 23 agosto all’11 settembre nella splendida cornice del trecentesco Chiostro di San Francesco a Civita Castellana (VT). Nella terra dei Falisci – la Tuscia – dove risiedono le radici storiche dell’intero centro Italia, il CivitaFestival propone venti appuntamenti per una programmazione artistica articolata e ricca di sfumature all’interno di un prestigioso e suggestivo scenario architettonico che connette il pubblico con le radici culturali italiane.

“Quella del CivitaFestival 2023 – dichiara il direttore artistico Fabio Galadini – è una programmazione che supera il rischio della proposta affrancandosi dall’idea dell’intrattenimento fine a sé stesso. Un Festival connesso ad importanti festival e produzioni di eccellenza nazionale per offrire al pubblico, concerti e spettacoli visti da molteplici aspetti: dalla tradizione alle forme della ricerca e dell’innovazione. Di particolare rilievo la collaborazione con L’Accademia Musicale Chigiana di Siena per la presentazione dell’azione scenica PROTOCOLLI di Fausto Razzi e Edoardo Sanguineti due personalità della cultura italiana che con il CivitaFestival hanno avuto una lunga frequentazione. E ancora il Concerto di apertura con l’Orchestra Domenico Mazzocchi diretta da Anna Bottani che vede il giovane Marco Ottaviani in veste di solista. Musica per tutti con i protagonisti della scena musicale italiana che si confrontano con giovani professionisti. Raddoppiano le proposte di Teatro e Danza che quest’anno offrono al pubblico una reale visione delle nuove produzioni tra giovani emergenti e artisti di chiara fama e vincitori di numerosi premi di carattere nazionale”.

Si inizia mercoledì 23 agosto, ore 18.30 con la performance di Maurizio Pio Rocchi, “Arte et agricoltura” presso la Chiesa ex Cappuccini ArtCeram che sarà preceduta dalla presentazione dell’intera rassegna.

Da giovedì 24 agosto tutti gli appuntamenti si svolgeranno sempre alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Francesco e si partirà con l’Orchestra Domenico Mazzocchi che eseguirà, Imperatore di Beethoven e Sinfonia n. 104 in re maggiore “Salomon” di F.J. Haydn con al pianoforte Marco Ottaviani, direttrice Anna Bottani. Venerdì 25 agosto la Naturalis Labor Compagnia nazionale di Danza proporrà A ROYAL BIRD – JULES – PRELUDE, coreografie Luciano Piovani. Sabato 26 agosto sarà la volta dello spettacolo DUE SCHIACCIANOCI, Vincitore Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023, di Alice Bertini, con Federico Gatti e Claudio Cammisa, regia Alice Bertini, Carlotta Solidea Aronica. Il 27 agosto GIANCARLO FARES sarà il protagonista di SERAFINO GUBBIO OPERATORE da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello, di G. Cardinali, G. Fares, S. Valerio, musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Daniele Romeo, regia di Giancarlo Fares, Sara Valerio. Il 28 agosto una serata suggestiva con TELEION – ΤΕΛΕΙΟΝ FRAMMENTI DI MUSICA GRECA ANTICA con la voce di Camilla Lopez, al pianoforte Matteo Ramon Arevalos. La compagnia Artemis Danza/Monica Casadei il 29 agosto proporrà il Balletto d’azione, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, coreografia, scene, luci Monica Casadei, musiche Gioachino Rossini, elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini. L’ULTIMO SPETTACOLO DI WERNER FINK. Ossia “ma di che cosa ride un nazista?” di Xhuliano Dule, spettacolo Finalista Roma Fringe Festival 2023, sarà in scena il 30 agosto; protagonista Simone Corbisiero, regia di Emilia Agnesa e Bianca Mastromonaco. Giovedì 31 agosto la CLUSTER ENSEMBLE proporrà PROTOCOLLI di Fausto Razzi, azione scenica per cinque voci e undici strumenti su testo di Edoardo Sanguineti in collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana, Siena – Ministero della Cultura; tra gli altri, la soprano Eleonora Susanna, basso Giancarlo Fares, direttore Fabio Galadini.

Venerdì 1° settembre sarà la volta di KA ‘ E SONO, concerto di musica elettronica con Giorgio Bosso, Stefano Giampietro, Paolo Montella, Andrea Laudante, Elio Martusciello. Sabato 2 settembre ore 20.30, LUIS BONILLA & HENRY MANCINI PROJECT presentano A NIGHT WITH HENRY MANCINI: Peter Gunn, Moon River, La pantera rosa, Colazione da Tiffany e altri capolavori, con Louis Bonilla al trombone, Steve Cantarano al basso, Pietro Iodice alla batteria e Riccardo Fassi al piano e tastiere. Domenica 3 settembre ore 20.30 sarà la volta della JEWISH EXPERIENCE con Gabriele Coen al sax, soprano e clarinetto, Alessandro Gwis, pianoforte e live electronics, Francesco Poeti alla chitarra, Marco Loddo al contrabbasso e Luca Caponi alla batteria. Il 4 settembre ore 21.00 andrà in scena la prima nazionale di UNA VITA NEL TEATRO di David Mamet con Duccio Camerini, Edoardo Sani, musiche di Paolo Vivaldi, regia di Duccio Camerini; produzione la Fabbrica dell’Attore- Teatro Vascello. Martedì 5 settembre ore 21.00 il Duo “Le Metamorfosi Musicali” proporrà ‘700 VERSO ‘900 con Alberto Poli al violino ed Enrico Mazzoni al pianoforte che proporranno musiche di G. P. Telemann, W.A. Mozart, O. Respighi, A. Khachaturian, A. Bruzzese.

MARIA PAIATO, una delle più grandi interpreti del teatro italiano, sarà la protagonista, mercoledì 6 settembre (ore 21,00) di CONCERTO IN MEMORIA DI UN ANGELO, Tratto dall’omonima raccolta di racconti di Éric-Emmanuel Schmitt; produzione la Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello. Giovedì 7 settembre sarà la volta di AMARA TERRA, testo e regia di Luca Pastore, premio Speciale OFF Roma Fringe Festival 2023 con Miriam Messina, Martina Caronna, Ludovica Avetrani, Claudio Filardi. Venerdì 8 settembre, protagonista della serata sarà NICOLA BUFFA con il MEDITARRANEAN JAZZ QUARTET (Nicola Buffa alla chitarra, Cesare Botta al pianoforte, Angelo Ercoli al contrabbasso, Valerio Toninel alla batteria e percussioni).

Il 9 settembre ancora una prima nazionale: LA LEZIONE di Eugène Ionesco, traduzione di Gian Renzo Morteo, con Fabio Galadini, Carlotta Piraino, Simona Meola, regia di Fabio Galadini, una produzione la Fabbrica dell’Attore- Teatro Vascello. La Twain physical dance theatre proporrà il 10 settembre, ROMANZA, coreografia e regia Loredana Parrella, interpreti Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Ugnė Kavaliauskaitė, Romano Vellucci, musiche J. S. Bach, G. B. Pergolesi e musiche rielaborate Parrella (Primo Premio alla Miglior Coreografia – CortoinDanza 2011 – T.Off – Cagliari e Selezione Visionari Kilowatt Festival 2013). Il CivitaFestival si conclude lunedì 11 settembre con CENTOMILA, UNO, NESSUNO – La curiosa storia di Luigi Pirandello, scritto e diretto da Giuseppe Argirò, con Giuseppe Pambieri

Un ringraziamento va alla Fondazione Carivit che ancora una volta sostenitrice del Festival, all’Amministrazione Comunale di Civita Castellana per aver concesso il Patrocinio e alla Curia Vescovile di Civita Castellana per continuare ad ospitare questo significativo appuntamento e, infine, un grazie a chi rappresenta il vero motore del festival: tutte le aziende che, riunite sotto il marchio IC Industria e cultura in Terra falisca, rappresentano la principale fonte di finanziamento.

www.civitafestival.it – info@civitafestival.it

Spettacoli ore 21.00, biglietti 10 euro. Prenotazione scrivendo a botteghino@civitafestival.it.

PROGRAMMA CIVITAFESTIVAL 2023- 35° edizione

Mercoledì 23 agosto ore 18.30 Chiesa ex Cappuccini ArtCeram

Conferenza di presentazione del CivitaFestival, seguirà

Performance di Maurizio Pio Rocchi, “arte et agricoltura”.

Brindisi inaugurale

Giovedì 24 agosto ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Orchestra Domenico Mazzocchi

L.V. Beethoven Imperatore

Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore, op. 73

Allegro, Adagio un poco mosso (si maggiore), Rondò. Allegro

F.J. Haydn Sinfonia n. 104 in re maggiore “Salomon”

Adagio, Allegro; Andante; Minuetto. Allegro e Trio; Finale: Spiritoso

Pianoforte Marco Ottaviani

Direttrice Anna Bottani

Venerdì 25 agosto ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Naturalis Labor Compagnia nazionale di Danza

A ROYAL BIRD – JULES – PRELUDE

Coreografie Luciano Piovani

Con il sostegno del Ministero della Cultura.

Sabato 26 agosto ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Compagnia Poveri comuni mortali

DUE SCHIACCIANOCI

Vincitore Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023

di Alice Bertini

con Federico Gatti, Michele Breda/Claudio Cammisa

regia Alice Bertini, Carlotta Solidea Aronica

Domenica 27agosto ore 21.00 Chiostro di San Francesco

GIANCARLO FARES in

SERAFINO GUBBIO OPERATORE

da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello

di G. Cardinali, G. Fares, S. Valerio

Musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Daniele Romeo

Regia di Giancarlo Fares, Sara Valerio

Lunedì 28 agosto ore 21.00 Chiostro di San Francesco

TELEION – ΤΕΛΕΙΟΝ FRAMMENTI DI MUSICA GRECA ANTICA

Ὅσον ζῇς φαίνου· Finché vivi, mostrati al mondo,

μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ· non affliggerti per niente:

πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν. la vita dura poco.

τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ. Il tempo esige infine il suo tributo.

Voce Camilla Lopez

Pianoforte Matteo Ramon Arevalos

Martedì 29 agosto ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Balletto d’azione

Coreografia, scene, luci Monica Casadei

Musiche Gioachino Rossini

Elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini – Produzione Compagnia Artemis Danza

Mercoledì 30 agosto ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Compagnia Collettivo Fink

L’ULTIMO SPETTACOLO DI WERNER FINK. Ossia “ma di che cosa ride un nazista?”

Spettacolo Finalista Roma Fringe Festival 2023

Di Xhuliano Dule

Con Simone Corbisiero

Regia Emilia Agnesa e Bianca Mastromonaco

Giovedì 31 agosto ore 21.00 Chiostro di San Francesco

Cluster Ensemble

PROTOCOLLI di Fausto Razzi

azione scenica per cinque voci e undici strumenti su testo di Edoardo Sanguineti

in collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana, Siena – Ministero della Cultura

Soprano Eleonora Susanna

Basso Giancarlo Fares

Voce A Rita Luzi Cationi – Voce B Serena Sansoni – Voce C Carlotta Piraino

Flauto do/sol Lorenzo Corsi – Pianoforte Francesco Dell’Orso – Chitarra Cristiano Riccardi – Arpa Giulia Bigioni

Violino A Enrico Cuculo – Violino B Lorenzo Oliviero – Violino C Dario Sordini

Viola A Giovanni Mancini – Viola B Moises Sandoval

Violoncello Maria Sofia Rinaldi – Contrabbasso Dalila Specchio

Direttore Fabio Galadini

Venerdì 1° settembre ore 20.30 Chiostro di San Francesco

KA ‘ E SONO – Concerto di musica elettronica

Giorgio Bosso – computer

Stefano Giampietro – electronic devices

Paolo Montella – computer

Andrea Laudante – computer

Elio Martusciello – processed guitar

Sabato 2 settembre ore 20.30 Chiostro di San Francesco

Luis Bonilla & Henry Mancini Project

A NIGHT WITH HENRY MANCINI

Peter Gunn, Moon River, La pantera rosa, Colazione da Tiffany, altri capolavori…

Louis Bonilla, Trombone

Steve Cantarano, Basso

Pietro Iodice, Batteria

Riccardo Fassi Piano, Tastiere

Domenica 3 settembre ore 20.30 Chiostro di San Francesco

GABRIELE COEN QUINTET

JEWISH EXPERIENCE

Gabriele Coen, sax soprano, clarinetto

Alessandro Gwis, pianoforte, live electronics

Francesco Poeti, chitarra

Marco Loddo, contrabbasso

Luca Caponi, batteria

Lunedì 4 settembre ore 21.00 Chiostro di San Francesco

Produzione la Fabbrica dell’Attore- Teatro Vascello

UNA VITA NEL TEATRO – Prima Nazionale

di David Mamet

traduzione di Roberto Buffagni

con Duccio Camerini, Edoardo Sani

musiche di Paolo Vivaldi

regia di Duccio Camerini

Martedì 5 settembre ore 21.00 Chiostro di San Francesco

Duo le Metamorfosi Musicali in ‘700 VERSO ‘900

Alberto Poli – violino – Enrico Mazzoni – pianoforte

P. Telemann – Fantasia n° 7 in Mib maggiore per violino solo – Dolce, Allegro, Largo, Presto (1681–1767)

W.A. Mozart – Sonata in Do maggiore K. 296 per violino e pianoforte – Allegro vivace- Andante sostenuto – Rondeau (Allegro) (1756–1791)

Respighi – Dai Cinque pezzi per violino e pianoforte – Romanza – Aubade – Berceuse – Humoresque (1879–1936) Khachaturian – Toccata in Mib minore per pianoforte (1903-1978) Bruzzese – Summit per violino e pianoforte (1967)

Mercoledì 6 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Produzione la Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

MARIA PAIATO

CONCERTO IN MEMORIA DI UN ANGELO

Tratto dalla raccolta di racconti “Concerto in memoria di un angelo” di Éric-Emmanuel Schmitt

Giovedì 7 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

I Cani Sciolti compagnia teatrale artigianale

AMARA TERRA

Premio Speciale OFF Roma Fringe Festival 2023

testo e regia Luca Pastore

con Miriam Messina, Martina Caronna, Ludovica Avetrani, Claudio Filardi

musiche e suoni Mattia Yuri Messina – idee scenografiche e costumi I Cani Sciolti

Venerdì 8 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

NICOLA BUFFA MEDITARRANEAN JAZZ QUARTET

Nicola Buffa Chitarra

Cesare Botta Pianoforte

Angelo Ercoli Contrabbasso

Valerio Toninel Batteria, Percussioni

Sabato 9 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Produzione la Fabbrica dell’Attore- Teatro Vascello

LA LEZIONE – Prima Nazionale

di Eugène Ionesco, traduzione di Gian Renzo Morteo

con Fabio Galadini, Carlotta Piraino, Simona Meola

regia Fabio Galadini

Domenica 10 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Twain physical dance theatre in ROMANZA

Coreografia e regia Loredana Parrella

Interpreti Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Ugnė Kavaliauskaitė, Romano Vellucci

Musiche J. S. Bach, G. B. Pergolesi e musiche rielaborate Parrella

Disegno luci Luca Febbraro – Costumi Sartoria Mulas

Produzione Twain Centro Produzione Danza – In residenza presso Centro d’Arte e Cultura – Città di Ladispoli, Supercinema e Teatro Il Rivellino – Tuscania, Fucina Teatro – Cagliari

Con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit, Comune di Tuscania

Primo Premio alla Miglior Coreografia – CortoinDanza 2011 – T.Off – Cagliari

Selezione Visionari Kilowatt Festival 2013

Lunedì 11 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco

Produzione Associazione Città Teatro

CENTOMILA, UNO, NESSUNO

La curiosa storia di Luigi Pirandello

Scritto e diretto da Giuseppe Argirò

con Giuseppe Pambieri