NewTuscia – TREVIGNANO ROMANO – Quando nonostante l’intervento tempestivo, non si riesce a salvare una vita, resta solo un grande dolore ma anche la consapevolezza di aver posto in essere tutte le operazioni di soccorso.

Domenica un trentenne di origine cinese, residente a Roma ma arrivato come tanti turisti qui a Trevignano Romano con famiglia ed amici, ha concluso la sua vita con un tragico ultimo bagno. Possiamo solo interrogarci ed analizzare tutti gli interventi posti immediatamente in essere da Protezione Civile, Misericordia, ANPC, ANC, e ARES 118 allertati in pochissimi minuti. Nonostante il soccorso prestato immediatamente dalla Protezione Civile che ha consentito di individuare e portare a riva il giovane, tutte le operazioni di rianimazione protratte per 90 minuti, non sono risultate bastevoli per questo giovane padre e marito.

Magra consolazione l’aver verificato che la collaudata rete di soccorso del nostro territorio, si è attivata prontamente: l’irreparabile in questo caso è stata conferma che esistono fattori che possono vanificare ogni e qualsiasi manovra, casi nei quali la vita fugge via e non si riesce a trattenerla.

Il progetto “Lago Sicuro” da diversi anni insiste sul nostro territorio, l’aver dotato il nostro paese di tre defibrillatori, posizionati in luoghi strategici facilmente raggiungibili, l’aver provveduto a formare oltre cinquanta persone in grado di utilizzarli (ristoratori, operatori sportivi, polizia locale, operatori delle associazioni), grazie alla collaborazione ed al sostegno avviato con l’Associazione DiagnosticCare, la IZI Love Foundation, la Protezione Civile di Trevignano Romano e della Misericordia, ci consente di poter agire tempestivamente: la Comunità può rispondere in tempi brevi supportando l’intervento dell’ARES 118 e di tutti gli operatori sanitari qualificati presenti sul territorio.