NewTuscia – RONCIGLIONE – Era stata annunciata dal sindaco Mario Mengoni, durante l’inaugurazione della pista ciclabile, un’altra importante opera che arricchisce i servizi offerti dal lago di Vico in termini di inclusione e abbattimento delle barriere: la realizzazione di un pontile galleggiante che consentirà l’accesso all’acqua e alle imbarcazioni anche alle persone con disabilità.

Nell’ambito del progetto “Lago senza barriere”, il lago di Vico dispone di un’area disabili tra le spiagge “Riva Felice” e “Riva Azzurra”, con una zona accessibile tramite una passerella in plastica riciclata che conduce a postazioni attrezzate per disabili. A disposizione della Croce Rossa di Ronciglione anche una carrozzina da spiaggia con la quale è possibile entrare in acqua.

All’inaugurazione del pontile, che si terrà sabato 12 agosto presso il calatore comunale, interverrà il sindaco Mario Mengoni e l’amministrazione comunale.

I cittadini sono invitati a partecipare.