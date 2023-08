Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Oggi, memoria di San Lorenzo, comprotettore di Viterbo con Santa Rosa, ho passeggiato per le vie del centro… dove sono opportunamente aperti tanti cantieri e micro cantieri e al Sacrario ho notato l’erba alta nell’area del monumento.

Ho cercato di individuare, al di là delle giuste polemiche per mancata o ritardata effettuazione delle operazioni di sflalcio dell’erba negli spazi di verde pubblico.

Il Sacrario rappresenta l’omaggio di Viterbo e dei Viterbesi ai Caduti per la Patria, in vari momenti e in tristi contesti.

L’efficienza di una amministrazione comunale si manifesta nella programmazione puntuale della prestazione manutentiva, predisponendo procedure competitive, aggiudicazioni ed affidamento lavori in tempi congrui per arrivare periodicamente (in questi casi quando l’erba cresce sproporzionatamente) allo sfalcio.

Perche’ anche alla vigilia di Ferragosto l’erba che abbellisce il Sacrario non è’ stata tagliata?

Funzionari comunali, addetti alla manutenzione del verde, assessori, il sindaco, i consiglieri di maggioranza e di opposizione, cittadini elettori non si indignano per questo ingiustificabile ritardo?

Nella fattispecie gli appalti della manutenzione del verde cosa prevedono? E’ programmato un taglio periodico per zone della città per non assistere a questi spettacoli indecorosi, con tanti turisti e viterbesi ancora in città’ ?

Ricordo, senza falsi moralismi, che il degrado porta degrado, tollerare cartacce, bottiglie o cicche a terra, porterà a sempre peggiori e irrispettosi comportamenti.

Una bella città d’arte non può permettersi questo degrado: così come per le fontane ( su quella di Piazza della Rocca si vedono sedere vari cittadini “ospiti” … occorre rispetto anche per le tante fontane che abbelliscono le nostre piazze…. Per il bellissimo Parco di Prato Giardino…. si può fare di più ).

Un’esperienza personale: a 27 anni ero assessore alla Cultura e Istruzione nel comune che ha dato i natali al pioniere dell’impresa cinematografica internazionale, Filoteo Alberini e ricordo le preoccupazioni ( da prendere il Maalox) per le manutenzioni degli edifici scolastici di competenza comunale, che dovevano avvenire a scuole chiuse .. e spesso occorreva ricorrere a “minacce” funzionari e ditte per arrivare in tempo a settembre per riaprire le aule ritinteggiate a nuovo… poi programmammo all’inizio dell’anno i lavori, facendo pagare penali contrattuali in caso di ritardo, assistite da fideiussioni….. ma la struttura comunale deve vigilare e agire, far rispettare i patti.

Ora non so al comune di Viterbo come funzionino esattamente le cose, ma si spieghi ai cittadini come funziona l’appalto del verde pubblico e dello sfalcio dell’erba: e’ svolto in proprio o ditte specializzate sono incaricate degli interventi ?

Soprattutto di provveda al più presto, al Centro, al Sacrario e in periferia…

In conclusione oggi San Lorenzo, comprotettore di Viterbo, le erbe sono ancora alte …. dovremo aspettare l’approssimarsi della festività di Santa Rosa per vedere una città pulita e manutenuta nel suo verde urbano ? O come si dice ( ma sono certo che non sarà ’ così )…. ci sentiamo dopo Santa Rosa ?